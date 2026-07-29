Tragedia enluta al fútbol aficionado: muere joven jugador tras ser aplastado por árbol

Un joven futbolista de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa) falleció la mañana de este miércoles luego de que un árbol le cayera encima mientras realizaba labores en una finca ubicada en la comunidad de Valle La Estrella, en Limón.

Kenneth Porras a la izquierda de verde.

La víctima fue identificada como Kenneth Porras Naranjo, de 26 años, conocido por sus allegados como “Poto”. De acuerdo con la información preliminar, el joven se encontraba trabajando en la finca cuando ocurrió el accidente.

Porras formaba parte del equipo Valle FC, donde vestía la camiseta número 11 y era goleador. A través de las redes sociales, el equipo informó sobre su lamentable deceso.





Según confirmó la Cruz Roja Costarricense, el incidente fue reportado alrededor de las 8:30 a. m. en la comunidad de San Juan, en Valle La Estrella.