Tragedia en Zona Norte: Niño muere electrocutado

Un niño de 12 años murió este jueves en el sector de Barrio Lechero, Los Chiles, Zona Norte del país, tras recibir una descarga eléctrica por un cable de alta tensión.

El incidente ocurrió pasadas las 5:00 p. m., cuando vecinos alertaron a los servicios de emergencia sobre el accidente.

La Cruz Roja indicó que se desplazó una ambulancia al sitio, donde se confirmó que el niño se encontraba en paro cardiorrespiratorio.

Los socorristas realizaron maniobras de reanimación durante varios minutos, pero lamentablemente el menor fue declarado sin vida en la escena.

Las autoridades investigan las circunstancias en que ocurrió el contacto con el cable.