Sucesos
Tragedia en ruta a Monteverde: un muerto y un herido tras vuelco de tráiler
El paso se encuentra cerrado mientras se realiza el levantamiento del cuerpo y la limpieza de la vía.
Un accidente fatal se registró la noche de este viernes en la ruta que conecta Turín de Tilarán con Monteverde, cuando un vehículo pesado volcó, dejando como saldo un hombre fallecido y otro herido.
En el lugar fue declarado sin signos vitales un hombre de aproximadamente 40 años. Otro adulto, de 37 años, fue trasladado en condición estable a la clínica de Monteverde por una ambulancia de la Cruz Roja.
El Cuerpo de Bomberos también se hizo presente en el sitio para colaborar en las labores de rescate y control de riesgos, debido a la magnitud del incidente.
Las autoridades investigan las causas del vuelco, mientras se realiza el levantamiento del cuerpo y de las evidencias.