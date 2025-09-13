EN VIVO
Clock

de HS

Sucesos

Tragedia en ruta a Monteverde: un muerto y un herido tras vuelco de tráiler

El paso se encuentra cerrado mientras se realiza el levantamiento del cuerpo y la limpieza de la vía.

Por Eric Corrales |12 de septiembre de 2025, 22:37 PM

Un accidente fatal se registró la noche de este viernes en la ruta que conecta Turín de Tilarán con Monteverde, cuando un vehículo pesado volcó, dejando como saldo un hombre fallecido y otro herido.

 En el lugar fue declarado sin signos vitales un hombre de aproximadamente 40 años. Otro adulto, de 37 años, fue trasladado en condición estable a la clínica de Monteverde por una ambulancia de la Cruz Roja.

El Cuerpo de Bomberos también se hizo presente en el sitio para colaborar en las labores de rescate y control de riesgos, debido a la magnitud del incidente.

Las autoridades investigan las causas del vuelco, mientras se realiza el levantamiento del cuerpo y de las evidencias.

WhatsAppTeleticacom

Tags
Más notas