Tragedia en plena acera: árbol cae y mata a hombre en Atenas

Un hombre murió, la tarde de este martes, tras ser impactado por la caída de un árbol mientras caminaba por una acera en Atenas, Alajuela.



La Cruz Roja Costarricense informó que, a las 4:20 p. m., recibió un reporte de emergencia desde el sector de San Isidro, donde se alertaba sobre una persona afectada por la caída de un árbol. Ante la situación, movilizaron de inmediato una unidad básica, una unidad avanzada y una unidad de rescate al lugar.

"A la llegada del primer recurso, los cruzrojistas confirmaron que el hombre se encontraba prensado y sin signos vitales.

"En el sitio se iniciaron las labores de liberación del cuerpo, con el fin de realizar su posterior entrega a las autoridades correspondientes", indicó la Cruz Roja Costarricense.

El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para los trámites respectivos.

