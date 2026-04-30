Tragedia en Pérez Zeledón: dos amigas mueren atropelladas por chofer aparentemente ebrio

Dos mujeres fallecieron en un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este jueves en la carretera Interamericana Sur, específicamente en el sector de Sagrada Familia de Pérez Zeledón.



De acuerdo con el reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos se registraron a eso de las 2 a. m., cuando ambas víctimas se desplazaban en una motocicleta. En determinado momento, fueron impactadas por un vehículo que intentaba incorporarse a la vía.

"Tras la colisión, las dos mujeres fueron declaradas fallecidas en el sitio. Agentes judiciales las identificaron con los apellidos Cisneros, de 23 años, y Castillo, de 20 años.

"El conductor del automóvil fue detenido por oficiales de la Policía de Tránsito y puesto a la orden del Ministerio Público, luego de que la prueba de alcoholemia practicada en el lugar arrojara resultado positivo", indicó la Policía Judicial.

Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial para los procedimientos correspondientes, mientras que el caso permanece en investigación.

