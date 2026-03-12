Tragedia en Pérez Zeledón: Ataque de abejas deja una persona muerta

Un trágico incidente se registró este jueves en la comunidad de San Antonio de Rivas, Pérez Zeledón, San José, donde una persona perdió la vida tras sufrir un ataque de abejas.

De acuerdo con los reportes preliminares, equipos de emergencia atendieron la situación en el sitio, pero se confirmó el fallecimiento de la víctima.

Vecinos de la zona alertaron sobre la presencia de un enjambre que provocó el ataque.

Autoridades locales y cuerpos de socorro reiteraron la importancia de mantener la calma y evitar acercarse a colmenas o enjambres, especialmente en áreas rurales donde la presencia de abejas es más frecuente.