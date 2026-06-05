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Tragedia en Paquera: menor de 15 años muere atropellado

El paso estuvo cerrado mientras el OIJ realizaba el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación.

Por Eric Corrales 4 de junio de 2026, 19:14 PM

Un adolescente de 15 años perdió la vida este jueves tras ser atropellado por un motociclista en vía pública, en Paquera de Puntarenas.

De acuerdo con el reporte preliminar, el menor falleció en el lugar del accidente debido a la gravedad de las lesiones. El conductor de la motocicleta también resultó herido y recibió atención médica en el sitio.

La Cruz Roja llegó al sitio, pero ya no había nada que hacer por la víctima, quien fue declarada muerta en el sitio.

El paso estuvo cerrado mientras el OIJ realizaba el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación.

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