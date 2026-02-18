Tragedia en Manuel Antonio: fuerte corriente arrastra y mata a adulta mayor

Una mujer de 65 años murió ahogada la tarde de este martes en playa Manuel Antonio, Quepos.

De acuerdo con testigos, la víctima fue arrastrada por una fuerte corriente mientras se encontraba en el mar. Pese a los esfuerzos de personas que estaban en el lugar, minutos después fue declarada sin signos vitales.

Las autoridades informaron que en lo que va del año se han registrado 18 fallecimientos por accidentes acuáticos en el país, además de cuatro personas trasladadas en condición crítica.

Las emergencias con víctimas mortales se han reportado en cuatro provincias: cinco en Guanacaste, tres en Alajuela, siete en Limón y tres en Puntarenas.

La mayoría de estos casos ocurren en ríos, playas y cataratas, lo que refleja la necesidad de extremar precauciones en zonas turísticas y de recreo.