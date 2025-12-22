Tragedia en Limón: pareja muere tras choque de moto contra carro

Una pareja perdió la vida la noche de este domingo en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera Limón–Sixaola, Ruta 36, sector Daitonia de Talamanca.

De acuerdo con los reportes preliminares, la motocicleta en la que viajaban fue impactada por un carro liviano de color blanco. El impacto fue tan fuerte que los pasajeros de la moto quedaron a varios metros del lugar.

Según indicó a Teletica.com la central de comunicaciones de la Cruz Roja, las víctimas fueron un hombre de 55 años y una mujer de 35 años, quienes fueron declarados fallecidos en el sitio.

Las autoridades se presentaron en el lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos y abrir la investigación correspondiente.