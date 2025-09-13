Sucesos
Tragedia en Liberia: cabeza de agua acaba con la vida de tres personas
La Cruz Roja logró rescatar a una cuarta persona que se aferró a un árbol para no ser arrastrada por la corriente.
Una cabeza de agua acabó con la vida de tres personas la mañana de este sábado en Curubandé de Liberia.
Según el reporte de Cruz Roja, las víctimas se encontraban bañándose en una catarata cuando fueron arrastradas por la corriente.
Una cuarta persona logró ser rescatada por las autoridades, se trata de un hombre que se aferró a un árbol para sobrevivir.
“En el lugar se realizó la valoración de los afectados, resultando una persona localizada con vida, un hombre adulto y quedando tres personas adultas sin signos vitales, correspondiendo a una mujer y dos hombres”, precisó la Cruz Roja.