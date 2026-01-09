Tragedia en Guápiles: Hombre muere luego de que rama de árbol le cayera encima

Un trágico accidente cobró la vida de un hombre adulto, la mañana de este viernes, en el sector de Cascadas de Guápiles, Limón, luego de que una rama de árbol le cayera encima.



Según información de la Cruz Roja Costarricense, el incidente fue reportado a las 10:30 a. m. mediante una llamada a la línea de emergencias 9-1-1, lo que generó el despacho inmediato de dos ambulancias al lugar.



Al arribar al sitio, los paramédicos atendieron a un hombre de 33 años, quien presentaba un trauma importante en la cabeza.

“Tras la valoración, se confirmó que la víctima no presentaba signos de vida y fue declarada fallecida en el lugar”, indicó la benemérita institución.

El caso quedó a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que se encargará de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.





