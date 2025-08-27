Tragedia en Grecia: Una joven de 25 años muere en triple choque

Una joven de 25 años murió la mañana de este martes en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en Grecia de Alajuela. El hecho involucró una motocicleta, un vehículo liviano y un camión de carga, según confirmaron las autoridades que atendieron la emergencia.

La víctima fue identificada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con el apellido Jara, de nacionalidad nicaragüense. En el sitio también se atendió a un hombre adulto que fue trasladado en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela.

El impacto provocó largas presas en ambos sentidos de la Ruta 1, cerca de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), lo que obligó a muchos conductores a buscar rutas alternas. Para liberar el cuerpo de la mujer fallecida fue necesario utilizar equipo especializado, informó la Cruz Roja Costarricense.

Las autoridades mantuvieron cerrado el paso en la zona mientras se realizaban las labores de rescate y el levantamiento del cuerpo.