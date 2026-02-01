Tragedia en Desamparados: Niño muere tras ser atropellado en cochera

Un niño de apenas un año y medio murió tras ser atropellado por un vehículo en Los Guido de Desamparados.

El incidente ocurrió durante la tarde de este domingo, cerca del supermercado Los Colochos.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al parecer, un chofer estaba sacando el carro de una cochera cuando no se percató de la presencia del niño y lo atropelló de manera involuntaria.



La Central de Comunicaciones de la Cruz Roja informó a Teletica.com que, al llegar al lugar, el menor se encontraba en paro cardiorrespiratorio (PCR). Se le aplicaron maniobras de reanimación y fue trasladado en condición delicada hasta la Clínica Marcial Fallas, donde falleció.

La Policía Judicial se encuentra en el centro médico para realizar el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación del caso.