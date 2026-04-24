Tragedia en Corralillo: Mujer muere y su hija resulta herida en incendio

Una mujer de 48 años murió y su hija de 23 resultó herida la tarde de este jueves, luego de que un incendio consumiera parcialmente su vivienda en el sector de Corralillo, en Cartago, según el reporte del Cuerpo de Bomberos.



El siniestro se registró específicamente en calle Laguaria, donde las llamas afectaron unos 20 metros cuadrados de una estructura prefabricada. A la llegada de los equipos de emergencia, la mujer fue ubicada sin signos vitales sobre una cama (ver video adjunto en la portada).



De forma preliminar, trascendió que la víctima presentaba problemas de movilidad, lo que habría dificultado su evacuación durante la emergencia. En el mismo incidente, su hija fue rescatada con vida y atendida por la Cruz Roja, tras presentar quemaduras de primer grado, golpes y excoriaciones.



Según el reporte de Bomberos, el incendio se concentró en una de las habitaciones de la vivienda y se vio favorecido por condiciones como la acumulación de objetos en el sitio, lo que habría facilitado la rápida propagación del fuego.



La Sección de Ingeniería de Bomberos realiza las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro, en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).



De manera paralela, el Cuerpo de Bomberos atendió otro incendio estructural en Santa Ana durante la misma tarde, el cual solo dejó daños materiales. Ambas emergencias ocurrieron en un contexto de múltiples incidentes simultáneos, incluyendo una situación vial en la ruta 27.



Las autoridades reiteraron el llamado a la población a contar con rutas de evacuación despejadas, disponer de más de una salida en las viviendas, así como revisar periódicamente el estado de extintores y detectores de humo, para prevenir tragedias.





