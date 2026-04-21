Tragedia en Copey: fallece una persona tras caída de carro a guindo

La Cruz Roja Costarricense mantiene un amplio operativo de emergencia en el sector de Copey, en Dota, luego de que se reportara, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, la caída de un vehículo a un guindo de aproximadamente 150 metros de profundidad.

La primera información emitida por los cuerpos de socorro indicaba que desde el fondo del barranco se escuchaban personas solicitando ayuda, lo que activó el desplazamiento inmediato de tres ambulancias y una unidad de rescate especializada al lugar.

Los primeros equipos en arribar confirmaron la presencia de dos pacientes fuera del vehículo, ambos en condición crítica y ubicados en el fondo del guindo.



"Durante el desarrollo de las labores, uno de los pacientes fue extraído por los rescatistas; sin embargo, al momento de su atención se encontraba en paro cardiorrespiratorio.