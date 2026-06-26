Tragedia en carretera: dos hombres mueren tras chocar contra árbol en Los Chiles

Dos hombres murieron durante un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este viernes en San Jorge de Los Chiles, sobre la Ruta 35.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Los Chiles atendieron el caso después de la medianoche. En el lugar encontraron un vehículo que, en apariencia, chocó contra un árbol y luego cayó a un guindo.

Las víctimas fueron identificadas como un hombre de apellido Dilarte, de nacionalidad nicaragüense, quien viajaba como acompañante, y un hombre de apellido Carranza, costarricense de 28 años, quien conducía el vehículo.

Las autoridades investigan por qué Carranza perdió el control del automóvil. De momento, no se ha determinado la causa que provocó el accidente.

Los cuerpos fueron levantados por los agentes judiciales y trasladados a la morgue judicial.