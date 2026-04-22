Tragedia en Cañas: Joven embarazada muere el día de su cumpleaños en violento choque

Una joven de 18 años falleció la noche de este martes tras un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta 1, un kilómetro al norte de la entrada de Upala, en Guanacaste, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).



El incidente fue reportado a las autoridades alrededor de las 11:00 p. m. De acuerdo con la información preliminar, cuatro personas se desplazaban en dos motocicletas (dos ocupantes en cada una) cuando, por razones que se investigan, fueron colisionadas por un vehículo que las impactó por la parte trasera.



A raíz del choque, los ocupantes cayeron sobre la carretera. En el sitio falleció una joven identificada como Nancy Noelia Castro Rojas, de 18 años de edad. Las otras tres personas involucradas, dos hombres y una mujer, fueron trasladadas a un centro médico en Liberia para su atención.



Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo, que posteriormente fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

"En el lugar también fue detenido el conductor del vehículo involucrado, un hombre de apellido Segura, de 41 años", señaló la Policía Judicial.

Según información disponible en el sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la víctima nació el 21 de abril de 2008. El día del accidente coincidía con la fecha en que cumplía 18 años. Asimismo, se indicó que tenía cinco meses de embarazo y se dirigía hacia su vivienda en Bijagua de Upala tras haber compartido con amistades.



Por su parte, la Cruz Roja Costarricense informó que cinco unidades atendieron la emergencia.

"En total, se abordaron cuatro pacientes: la joven embarazada fue declarada sin signos de vida en el lugar, dos personas fueron trasladadas en condición urgente y una más en condición estable al CAIS de Cañas y posteriormente al hospital de Liberia", indicó la benemérita institución.

Las autoridades continúan con la investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente.

