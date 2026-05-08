Tragedia en Abangares: choque de motos deja dos muertos

Un accidente de tránsito cobró la vida de dos personas la tarde de este viernes en San Buenaventura de ﻿Las Juntas de Abangares﻿, en Colorado.

De acuerdo con el reporte que dio la Cruz Roja a Teletica.com, dos motocicletas chocaron y sus conductores perdieron la vida en el lugar.

Al llegar al sitio, los socorristas confirmaron que no había nada que hacer por las víctimas, quienes fueron declaradas sin vida de inmediato.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encargaron del levantamiento de los cuerpos. El paso estuvo cerrado por algunas horas.