Tragedia de Garabito: Víctimas venían de recoger a abuelita del aeropuerto

“Fue desesperante, hicimos como 30 llamadas o más porque yo tenía la esperanza de que ella contestara, como no nos habían confirmado nada, yo me fui al hospital de Quepos, consulté y me dijeron que no había ningún nombre ingresado así, entonces me fui al OIJ, contacté a un amigo y él me confirmó que la niña de 16 años era mi hermana”, contó Karla Pérez, hermana de María José.