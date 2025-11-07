Trabajadores municipales se salvan por segundos de ser atropellados en Cartago

Dos trabajadores municipales de Cartago estuvieron a punto de ser atropellados por un vehículo fuera de control la mañana de este jueves.



El hecho ocurrió a las 11:23 a.m., al costado sureste de la plaza Asís, cuando un automóvil se subió a la acera y terminó impactando el carretillo que utilizaban los operarios, además de chocar contra la pared de un local comercial.

Carretillo de trabajadores aplastado por carro fuera de control en Cartago.

De acuerdo con el alcalde de Cartago, Mario Redondo, ambos trabajadores pertenecen al área de aseo de vías y, aunque ambos salieron ilesos, sufrieron un gran susto por la cercanía del impacto.

“Este jueves se presentó un accidente de tránsito donde dos trabajadores operarios de aseo de vías de la municipalidad de Cartago se vieron ante un riesgo inminente, un vehículo se introdujo a la acera en un accidente y prensó un carretillo que llevaba uno de nuestros operarios.

"Afortunadamente, quedaron totalmente ilesos, pero con un susto enorme en virtud de la situación”, señaló Redondo.

Declaraciones del alcalde Mario Redondo:

El jerarca municipal hizo un llamado a los conductores a extremar la precaución y respetar el trabajo de los operarios que realizan labores de limpieza y recolección de desechos en la vía pública.

“Hacemos un llamado a todos los conductores a ser extremadamente cuidadosos y respetar el trabajo que realizan los operarios que trabajan en recolección de basura y aseo de vías, que al fin de cuentas lo hacen para colaborar con el ambiente, el ornato y la limpieza de las ciudades”, agregó el alcalde.

En un video captado por una cámara de seguridad se observa el momento en que el vehículo gira bruscamente, se sube a la acera y los trabajadores logran correr para ponerse a salvo, evitando así una tragedia.

