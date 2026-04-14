Trabajador sufre severas quemaduras tras descarga eléctrica

Un trabajador sufrió múltiples quemaduras la mañana de este martes tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba labores en un rótulo en San Rafael Abajo de Desamparados, en San José.



El incidente se registró 300 metros al norte de la iglesia católica de la localidad, sobre la carretera principal, donde dos unidades del Cuerpo de Bomberos atendieron la emergencia (ver video adjunto en la portada).



De acuerdo con el reporte preliminar, el hombre se encontraba a aproximadamente seis metros de altura cuando ocurrió la descarga eléctrica. Sin embargo, al momento de la llegada de los equipos de emergencia, el afectado permanecía en un rótulo a unos 15 metros de altura.



Ante la situación, los bomberos iniciaron un ascenso controlado hasta la estructura para lograr descender al paciente de forma segura y brindarle atención prehospitalaria.



El trabajador presentaba múltiples quemaduras producto de la descarga eléctrica, por lo que fue estabilizado en el sitio antes de ser trasladado a un centro médico.





