Trabajador grabó momento en que rayo impactó torre de 60 metros de la que acababa de bajar

Un trabajador vivió momentos de gran tensión este jueves luego de presenciar y grabar el instante exacto en que un poderoso rayo impactó una torre de telecomunicaciones y telefonía móvil ubicada en las instalaciones de Teletica, a un costado del jardín Buen Día.



El hecho ocurrió alrededor de la 1:12 p. m., cuando Alejandro Jiménez realizaba labores de inspección y toma de datos para mantenimientos programados en la estructura metálica, cuya altura ronda los 60 metros.



Según relató a Teletica.com, las condiciones climáticas comenzaron a deteriorarse rápidamente, por lo que decidió descender de la torre en cumplimiento de los protocolos de seguridad establecidos para evitar accidentes por descargas eléctricas durante tormentas.

“Estaba en la torre de telefonía que hay aquí en el canal, tomando datos para el mantenimiento de la torre y otras cosas que se van a realizar en ella. Comencé a ver nubes muy negras al fondo y mejor dije que iba a empezar a bajar porque en esta época siempre caen muchos rayos”, comentó Jiménez, quien labora para una empresa de telecomunicaciones.

De acuerdo con su testimonio, habían transcurrido menos de cinco minutos desde que llegó al suelo cuando ocurrió el incidente.

“Tenía menos de cinco minutos de haber bajado y cuando empiezo a grabar para dar el reporte a mis jefes, se viene el bombazo que hasta casi caigo al suelo”, relató Jiménez.

El rayo impactó uno de los pararrayos instalados en la parte superior de la estructura, provocando un intenso destello y un fuerte estruendo que sorprendió a quienes se encontraban en las cercanías.



Jiménez indicó que la grabación fue realizada como parte de la documentación del evento climático y para respaldar el cumplimiento de las medidas de seguridad adoptadas durante la jornada.

“Esto lo grabamos como prueba porque la orden es que si se pone feo el clima no se puede trabajar más. Es la primera vez que agarro en seco un rayo y fue impresionante”, expresó.

El trabajador, de 28 años, señaló que cuenta con aproximadamente un año de experiencia laborando en este tipo de torres de telecomunicaciones y que nunca antes había presenciado un impacto de rayo a tan corta distancia.



Según el departamento de Hidrometeorología del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), entre las 12:48 p. m. y las 2:45 p. m. de este jueves 18 de junio, se registraron 246 descargas atmosféricas en San José.

De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), el alto porcentaje de humedad en el ambiente, junto con la Zona de Convergencia Intertropical cercana al país, ha creado un ambiente atmosférico inestable favorable a precipitaciones fuertes tanto en el Valle Central como en el Pacífico costarricense.

"Durante la tarde y parte de la noche, habrá aguaceros con tormenta eléctrica en la Gran Área Metropolitana (GAM), con montos estimados entre 40 mm y 75 mm en periodos de 6 horas, concentrándose las lluvias más intensas hacia el oeste del Valle Central", indicó el IMN.



