Trabajador de construcción muere aplastado por terraplén en Escazú

El trabajador de una construcción murió aplastado por un terraplén en Escazú, San José, la mañana de este miércoles.



Los hechos ocurrieron a las 11:42 a. m., en la localidad de San Antonio.



Según confirmó la Cruz Roja Costarricense, cuando los paramédicos llegaron al lugar el hombre adulto ya había sido extraído por sus compañeros y, al no presentar signos de vida, fue declarado fallecido.



Al parecer, la víctima es un nicaragüense de 44 años, todavía no identificado.



La escena quedó a cargo del Organismo de Investigación Judicial.

