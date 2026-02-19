Torbellino de fuego sorprende en Carrillo de Guanacaste

Un torbellino de fuego sorprendió a un agricultor en Carrillo de Guanacaste. Don Rodrigo fue la persona que presenció este fenómeno natural.

En cuestión de segundos se dio la combinación de fuego con vientos acelerados y posteriormente ocurrió el torbellino.

De acuerdo con expertos, este tipo de fenómeno se denomina torbellino de fuego. No son frecuentes en el país y casi nunca quedan registrados en video.

El hecho sucedió en una finca de cultivo de caña ubicada en Río Cañas de Carrillo, Guanacaste.

En épocas anteriores se habían registrado otros fenómenos similares en Costa Rica:

Un remolino de fuego en Guanacaste.

Un demonio de polvo en Zarcero.

Torbellinos en Pavas, Heredia y Cartago.

Estos casos ocurren en diferentes épocas del año y pueden presentarse en cualquier rincón del país.