Torbellino causa pánico y daños en feria del agricultor en Heredia

Un torbellino sorprendió a decenas de asistentes en la feria del agricultor de Mercedes Norte, Heredia, generando momentos de pánico y daños materiales en cuestión de minutos.

El fenómeno ocurrió cerca de las 3:00 p.m., cuando la feria se encontraba en plena actividad. Testigos grabaron varios videos que muestran cómo el viento levantó parte del techo del campo ferial, obligando a los presentes a correr en busca de resguardo.

“Fue muy rápido, en menos de cinco minutos ya había volado láminas de zinc”, relató uno de los vendedores afectados.

Las láminas desprendidas impactaron el tendido eléctrico, lo que activó la respuesta inmediata del Cuerpo de Bomberos y personal de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), quienes se presentaron en el sitio para atender la situación y prevenir riesgos mayores.

A pesar del susto, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas heridas.

La feria retomó sus actividades una vez que se aseguró la zona afectada, aunque algunos comerciantes tuvieron que suspender sus ventas debido a los daños en sus puestos.