Torbellino arranca techo de hogar de ancianos en Atenas

Un torbellino provocó daños de consideración la tarde de este martes en un hogar de ancianos ubicado en Atenas, Alajuela.



De acuerdo con información del Cuerpo de Bomberos, la alerta fue recibida a las 2:23 p. m. y al sitio fue despachada la unidad M-120 para realizar la valoración correspondiente.



A la llegada de los equipos de emergencia, se constató el desprendimiento de aproximadamente un 70% del techo de la estructura. Pese a la magnitud de los daños, las autoridades informaron que no se reportan personas lesionadas.



“Fuimos despachados a hacer una revisión al hogar de ancianos. A la llegada nos encontramos con desprendimiento del techo en un 70%; dicha situación dejó únicamente daños materiales y no hay adultos mayores afectados. Están siendo valorados por Cruz Roja y fueron ubicados en una zona segura”, indicó el Cuerpo de Bomberos.



Como medida preventiva, todos los adultos mayores fueron trasladados a otros salones dentro de las instalaciones mientras se desarrollan las labores de evaluación y atención de la emergencia.

