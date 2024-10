"Todo indica que fue un accidente acuático", dice OIJ sobre desaparición de Daniela Escobar

El director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga, reveló la mañana de este martes que la hipótesis principal de la desaparición de Daniela Escobar en apariencia responde a un accidente acuático que sufrió.

Así lo dio a conocer a Telenoticias durante una visita que realiza a la familia de la joven de 30 años, oriunda de Tilarán.

"Todo indica que es un accidente acuático. Se descarta, evidentemente... que siempre que ocurren estas situaciones, donde el sospechoso número uno es siempre la pareja; eso ya lo descartamos.

"El relato del sujeto es que vino hasta acá a altas horas de la madrugada, llega acá en un vehículo y no sale más hasta el día siguiente. No tiene marcas en el cuerpo, no tiene nada. Desgraciadamente Daniela no tenía teléfono celular, entonces no se le podía ubicar", aseveró el jefe de la Policía Judicial.