Todo el país está en alerta verde por lluvias que se esperan en próximas horas

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró alerta verde en todo el país ante el incremento de lluvias que se espera en las próximas horas.

Según el informe oficial, la Zona de Convergencia Intertropical se encuentra más activa que en días anteriores, lo que favorecerá condiciones atmosféricas propicias para lluvias intensas, especialmente durante las tardes.

La CNE advierte que este patrón climático podría extenderse hasta el próximo lunes, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada, tomar precauciones y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

El mapa de alertas emitido por la Comisión muestra cobertura nacional, lo que implica vigilancia constante en todas las regiones del país ante posibles afectaciones por acumulación de agua, crecidas de ríos o deslizamientos.