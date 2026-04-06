Tiroteos para enviar 'mensajes' a bandas rivales siembran temor en Alajuelita

La Policía Municipal de Alajuelita confirmó a Telenoticias que grupos criminales ingresan de forma recurrente al cantón con un objetivo claro: ejecutar tiroteos para enviar mensajes a bandas rivales que operan en la zona.

Estos hechos se concentran principalmente en sectores como Tejarcillos y Concepción, donde la disputa territorial entre estructuras delictivas mantiene en constante alerta a las autoridades.

A pesar de una disminución en los homicidios registrada en los últimos meses, los tiroteos continúan generando preocupación y obligan a reforzar la vigilancia por parte de los distintos cuerpos policiales.

La noche del pasado sábado evidenció nuevamente esta problemática: un menor de edad resultó herido en medio de una balacera. En un inicio, las autoridades manejaron como hipótesis que algún familiar del menor podría tener vínculos con estructuras criminales; sin embargo, esta línea de investigación fue descartada.

El jefe de la Policía Municipal, Johan Abarca, aseguró que los grupos responsables de estos hechos ya están identificados y explicó la dinámica detrás de estos ataques.

“Hay algunos tiroteos que no están dirigidos a una persona en específico, sino a una vivienda o a un espacio sectorial, lo que representa una alerta de una banda hacia otra. Estamos analizando, mediante métodos científicos, cuáles son los factores de incidencia para contrarrestarlos con mayor presencia policial en las calles y monitoreo constante”, señaló Abarca.

En las calles, la percepción ciudadana coincide con la preocupación de las autoridades. Vecinos reconocen que, aunque los homicidios han disminuido y algunos aseguran que “Alajuelita está tranquilo”, las detonaciones de armas de fuego siguen siendo parte del día a día.

“Yo temo cuando salgo. Aquí han matado personas como víctimas colaterales. He escuchado tiroteos desde mi casa; se escucha todo lo que pasa en Tejarcillos y en Concepción”, expresó Carlos Alberto Quirós.

Por su parte, José Luis Rojas recordó que el cantón no puede ser definido únicamente por la violencia. Asegura que, pese a los constantes hechos que amenazan la seguridad de las familias, también hay comunidades que luchan por salir adelante.