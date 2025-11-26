Tiroteo frente a iglesia en Paraíso de Cartago deja un muerto y una mujer herida

La tranquilidad de la comunidad de Birrisito de Paraíso, en Cartago, se vio interrumpida la noche de este martes tras registrarse un tiroteo frente a la iglesia local, que dejó como saldo un hombre muerto y una mujer gravemente herida.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la iglesia de Birrisito, donde vecinos alertaron sobre detonaciones y solicitaron ayuda a las autoridades.

La víctima fue declarada fallecida en el lugar, mientras que la mujer herida recibió atención médica de emergencia y fue trasladada a un centro médico en condición delicada.

Las autoridades mantienen el paso cerrado en el sector, mientras se realizan las diligencias correspondientes y se recopilan pruebas que permitan esclarecer lo sucedido.

El OIJ asumió la investigación del caso, con el fin de determinar las circunstancias del ataque y dar con los responsables.