Tiroteo frente a escuela en Juan Viñas desata crisis de nerviosismo entre estudiantes

Un tiroteo frente a la escuela Cecilio Lindo, en Juan Viñas, Cartago, desató una crisis de nerviosismo entre los estudiantes, este lunes.



Según las autoridades, la escena ya está controlada por la Fuerza Pública y no se reportan menores heridos.



El Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó que se activaron todos los protocolos de seguridad.



Varias unidades policiales atienden la emergencia y unidades de la Cruz Roja están en el lugar para brindar atención a los afectados por crisis nerviosas.

"Se reportan varios estudiantes con crisis nerviosa, al parecer se escucharon impactos de arma de fuego en las afueras del centro educativo. No hay personas heridas", señaló Cruz Roja.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer lo sucedido.

