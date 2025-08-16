Tiroteo en Tibás deja una persona muerta y dos heridos en condición crítica

Una mujer de 30 años murió y dos hombres resultaron gravemente heridos la tarde de este sábado, tras un ataque con arma de fuego en el sector de Cinco Esquinas de Tibás, San José.

Así lo confirmó la Cruz Roja Costarricense

La benemérita informó que al llegar al sitio encontraron a la víctima femenina sin signos vitales. Además, trasladaron en condición crítica a un hombre de 35 años al Hospital México y a otro de 40 años al Hospital Calderón Guardia.

Dos unidades de soporte avanzado fueron enviadas para atender la emergencia, debido a la gravedad de los hechos.

Las circunstancias del ataque aún no han sido esclarecidas, por lo que el caso permanece bajo investigación de las autoridades judiciales.

