Tiroteo en Cieneguita deja un joven muerto y dos heridos graves

Un hecho violento se registró la noche de este lunes en Cieneguita, Limón, donde una persona murió y dos más resultaron heridas tras una balacera.

De acuerdo con los reportes preliminares, dos de las víctimas fueron trasladadas en condición crítica al Hospital Tony Facio, mientras que un joven, cuya edad se estima entre los 15 y 20 años, murió en el lugar.

El incidente ocurrió en las cercanías de la escuela Cristóbal Colón, específicamente 100 metros al norte y 200 al oeste.

Fuerzas policiales y judiciales se encuentran en la escena del crimen para resguardar el área, recopilar evidencia y levantar el cuerpo.