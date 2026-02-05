Tío de bebé muerto en Upala: “Estaba en el suelo, en una sábana, boca arriba. Me quedé en shock”

La comunidad El Gavilán de Upala, una zona alejada del centro del cantón, se encuentra consternada tras la muerte de un bebé de cuatro meses, ocurrida este miércoles.

Algunos familiares relataron a Telenoticias la desgarradora escena con la que se toparon.

“Me asomé y vi a la mamá del menor dando vueltas en el portón, pero no la vi gritar ni llorar. Me dijo que había pasado una tragedia, que no respiraba. Cuando entré, el niño estaba en el suelo, en una sábana, boca arriba. Me quedé en shock”, comentó

Héctor Quesada, tío del bebé.



Por su parte, Isella Contreras, tía del infante, manifestó: “Estamos muy dolidos por la pérdida. Cuando lo vi en el piso, me ataqué a llorar”.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) asumió la protección de la madre adolescente de 16 años, mientras el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) inició las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

El padre del menor, de apenas 14 años, no estaba presente en el momento de la tragedia y expresó fuera de cámaras su profundo dolor por lo ocurrido.



La rápida respuesta de los servicios de emergencia y del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) ha sido crucial. El PANI ha tomado bajo su protección a la joven madre de 16 años, mientras se continúan las investigaciones por parte de la Fiscalía.



Familiares expresaron su profundo dolor ante la pérdida del pequeño, quien estaba a punto de cumplir sus cinco meses de vida. Este lamentable suceso pone de manifiesto la importancia de la protección infantil y la pronta intervención de las autoridades.



#TragediaInfantil #Upala #NoticiasCostaRica #PANI">

Según las primeras versiones, una llamada de emergencia alertó sobre un bebé que se encontraba en el piso y no respiraba. Al llegar al sitio, la Cruz Roja confirmó que el menor había fallecido y atendió a la madre por una crisis nerviosa.

Las autoridades investigan dos hipótesis preliminares: la primera señala que pudo haber ocurrido un forcejeo en el que el bebé habría sido golpeado contra la pared, el piso y una silla; la segunda apunta a un posible descuido, en el que el niño habría caído accidentalmente de los brazos de su madre, sufriendo un golpe fatal.

El PANI informó que activó los protocolos de protección y dio prioridad a la atención de la madre, mientras la Fiscalía de Upala también intervino en el caso.

El OIJ continúa recabando pruebas y entrevistando testigos. Michael Soto, director interino del organismo, explicó: “El reporte preliminar indica que una menor de 16 años tuvo un forcejeo con otra persona conocida. En ese forcejeo, el bebé cae al suelo y posteriormente, cuando llega la Cruz Roja, ya está fallecido. Presentaba sangre en nariz y boca. Estamos identificando con quién fue el forcejeo y si la muerte responde a esa situación en particular”.

El bebé habría cumplido cinco meses de edad el próximo martes.