Tiktoker nicaragüense, madre de gemelas, desapareció hace seis días en Costa Rica

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para ubicar a Junieysis Adely Merlo Espinoza, de 29 años, quien fue reportada como desaparecida el pasado jueves 2 de abril de 2026.



De acuerdo con el reporte oficial, la mujer fue vista por última vez el 31 de marzo de 2026 en el Condominio Los Pericos, ubicado en Salitral de Santa Ana, en San José.

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Según informó el medio La Prensa de Nicaragua, el último día en que fue vista, la joven se dirigía hacia la playa en compañía de otros creadores de contenido de TikTok.



La nicaragüense, oriunda de la comunidad Buena Vista, del municipio de San Juan del Río Coco, departamento de Madriz, reside desde hace varios años en Santa Ana, Costa Rica.



En redes sociales, su última actividad se registró el 30 de marzo, un día antes de su desaparición, cuando actualizó su fotografía de perfil.



En la plataforma TikTok, la joven cuenta con cerca de 9 mil seguidores, donde comparte contenido relacionado con su vida cotidiana, comedia y publicaciones junto a sus hijas gemelas, de 4 años.

TikTok de la joven con sus hijas.

Las autoridades solicitan que cualquier información que contribuya a su localización sea comunicada al teléfono 800-800-0645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.

