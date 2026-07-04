Tiktoker es la víctima del doble homicidio en La Cruz

La mujer que murió durante un doble homicidio ocurrido la madrugada de este sábado en La Cruz, Guanacaste, fue identificada como la creadora de contenido Gaby Sanarrucia Chavarría, de 28 años.

Sanarrucia acumulaba una importante comunidad en redes sociales. En TikTok contaba con 78.300 seguidores, mientras que en Instagram superaba los 26.000.

Menos de 24 horas antes del crimen, la víctima hizo las últimas dos publicaciones en TikTok antes de su muerte. La penúltima se trató de una serie de fotografías de estudio. Horas 14 horas antes del ataque armado, cerca de la 1 p. m. del viernes, también compartió un video grabado en 2020 junto a una menor de edad que, según comentarios publicados por personas cercanas tras conocerse su fallecimiento, sería su hija.

"¿En qué momento creciste tanto mi bebé?", escribió la influencer en esa publicación, que terminó convirtiéndose en su último mensaje antes del ataque.

En los días previos, la joven también había mostrado en sus historias de redes sociales un viaje de varios días por Colombia. Además, compartió imágenes de los regalos que recibió por su cumpleaños número 28, entre ellos varios arreglos florales de gran tamaño con decenas de rosas.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que Sanarrucia murió junto a un hombre de apellido Agüero, de 30 años.

Según la versión preliminar, ambos se encontraban dentro de una vivienda en barrio Irving, en La Cruz, cuando varias personas ingresaron a una habitación y les dispararon en múltiples ocasiones, provocándoles la muerte en el sitio.

Tras el ataque, los sospechosos huyeron. Como parte de las pesquisas, los agentes localizaron un vehículo blanco completamente quemado a unos dos kilómetros de la escena, el cual se presume habría sido utilizado durante la comisión del crimen.

El OIJ indicó que, por la forma en que ocurrió el ataque y el nivel de violencia empleado, una de las hipótesis que se investiga es la de un posible ajuste de cuentas. Sin embargo, las autoridades enfatizaron que el móvil aún no ha sido determinado y que las investigaciones continúan.