Ticos podrían perder dinero tras demanda internacional contra líder de “Pietra Verdi”

Cientos de costarricenses sacaron préstamos o invirtieron ahorros que ahora corren peligro debido al supuesto cierre del sistema de inversión Pietra Verdi, tras una demanda presentada contra los encargados del proyecto, en Brasil.



Álvaro Mora, quien dice a través de un video tener comunicación con los directores de la compañía en Brasil, reconoció que muchos de los costarricenses que invirtieron en este esquema incluso sacaron préstamos que, actualmente, siguen pagando.



“La noticia nos cogió por sorpresa este lunes, no hay mentira en esto que les estoy diciendo. El corporativo se reúne con nosotros; yo estaba en una reunión de presentación y recibí una llamada que me decía 'conéctese porque dice Marcio que no va a pagar el 1.2'. Como estás en una presentación de negocios de algo que acabás de ver, porque hace dos días estuve en Brasil en las oficinas, vi la planimetría de trabajo que han alcanzado y hoy vienen y dicen que no van a pagar”, dijo.