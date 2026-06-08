Tico desaparecido en Colombia: “Ya son 10 días y queremos salir de esta pesadilla”

La familia del costarricense Alejandro Calderón Hernández, de 42 años, mantiene la esperanza de obtener información sobre su paradero, luego de que se cumplieran 10 días desde su desaparición en Bogotá, Colombia.



Andrey Calderón, hermano del comerciante, contó a Teletica.com la preocupación que enfrenta la familia ante la falta de noticias sobre el caso.

“Mi hermano desapareció el 29 de mayo y ya hoy cumple 10 días de desaparecido. No tenemos noticias de él. La familia está muy preocupada. Hemos tratado de hacer contactos con la Policía colombiana, pero nos tienen al margen de la investigación. Es razonable, pero uno quisiera tener respuestas más rápido”, dijo Calderón.

Según explicó, otro de sus hermanos y la pareja sentimental de Alejandro viajaron a Colombia para colaborar en la búsqueda y realizar diligencias ante las autoridades.

“Mi otro hermano y la pareja de mi hermano desaparecido ya se vinieron de Colombia. Allá lograron poner la denuncia, visitaron hospitales cercanos al hotel, también fueron a Medicina Forense y no hay ningún registro de él. También fueron a la Embajada y nos dijeron que probablemente habrían utilizado una droga que es muy fuerte, que les hace perder la memoria. No saben dónde están ni quiénes son”, indicó Calderón.

El familiar señaló que esa posibilidad forma parte de las hipótesis que manejan mientras esperan avances en la investigación.



De acuerdo con Andrey Calderón, las autoridades colombianas informaron a los familiares que continúan trabajando en el caso, aunque por el momento no pueden brindar mayores detalles.

“Las autoridades colombianas, a la pareja de mi hermano le dijeron que tengan paciencia, que están trabajando en el caso y que ahorita no nos pueden dar más detalles”, comentó Calderón.

La familia asegura contar con evidencia de que Alejandro Calderón llegó al hotel donde se hospedaba en Bogotá y que sus pertenencias aún estraban en la habitación.

“Nosotros tenemos evidencia de que mi hermano llegó al hotel. Todo estaba en la habitación, pero entre las 7 y 8 p. m. él sale a cenar y después de ahí no tenemos más datos de él”, agregó el pariente.

Calderón Hernández se encontraba hospedado en un hotel ubicado en la localidad de Santa Fe, en la capital colombiana. La última comunicación que mantuvo fue con su pareja sentimental, a quien le indicó que saldría a comer a unas pizzerías cercanas al establecimiento, sitios que, según comentó, ya había visitado anteriormente.



Tras esa llamada no se volvió a tener información sobre su ubicación.



El costarricense había viajado a Colombia con el objetivo de adquirir productos para su posterior comercialización en Costa Rica.

“Estamos con toda la fe en Dios en que él aparezca y a la espera de que las autoridades nos den una respuesta pronto para salir de esta incertidumbre y que mis padres salgan de esta pesadilla en la que están, igual que todos en la familia. Sabemos que tanto Colombia como Costa Rica están haciendo todo lo posible, pero sí queremos tener pronto información de él”, concluyó su hermano.

La Policía Nacional de Colombia difundió una fotografía del costarricense para intentar dar con su paradero; de igual manera, lo hizo en suelo nacional el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

