Tico conocido como “Cabro” detenido para extradición a EE. UU. por presunto narcotráfico

Un costarricense de 40 años, identificado con los apellidos Rojas Porras y conocido con los alias de “Pirulo” y “Cabro”, fue detenido la mañana de este lunes en Puerto Viejo de Limón, tras una solicitud de extradición presentada por las autoridades de los Estados Unidos por su presunta vinculación con delitos relacionados con narcotráfico.



El fiscal general, Carlo Díaz, indicó que la captura se realizó mediante un trabajo conjunto entre el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

“Este lunes, se detuvo a un nuevo extraditable. Se trata de una persona costarricense de apellido Rojas Porras, que es requerido por parte de las autoridades norteamericanas por el delito de narcotráfico por el Tribunal del Distrito Este de los Estados Unidos”, manifestó Díaz.

Según explicó el fiscal general, el detenido presuntamente formaba parte de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, aparentemente por vías marítimas y terrestres.

“ La droga era conducida de países productores como Colombia y Ecuador a través de países como Panamá, Honduras, Nicaragua, Guatemala y México para llegar a su destino final en Estados Unidos”, señaló Díaz.

Las autoridades indicaron que el grupo criminal presuntamente utilizaba lanchas rápidas, embarcaciones semisumergibles, barcos pesqueros y de carga, así como aeronaves, camiones articulados y otros vehículos para movilizar los cargamentos de droga.



Contra el costarricense pesaba una orden de captura emitida por el tribunal estadounidense desde noviembre de 2025. Una vez recibida la solicitud de extradición, las autoridades coordinaron su ubicación y posterior detención en territorio nacional.



Díaz destacó que la captura corresponde a un objetivo de alto interés para ambos países. “Se trata de un trabajo conjunto, un objetivo de persecución de alto valor tanto para Costa Rica como para el Gobierno de los Estados Unidos”, afirmó.



En las próximas horas se realizará una audiencia ante el Tribunal Penal de San José, donde el Ministerio Público solicitará la detención provisional del imputado mientras las autoridades estadounidenses completan el procedimiento formal de extradición y se resuelve una eventual entrega a ese país.

