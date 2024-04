Tica en EE. UU. narra cómo se enteró de que alcalde electo de Parrita, al parecer, hipotecó su terreno

“Yo estaba haciendo las vueltas para llevar a unos inversionistas allá a la propiedad, entonces quise hablar con mi abogado y asegurarme de que todo estuviera como tiene que ser, en orden. Fue cuando él notó una actividad que, obviamente, yo viviendo acá en California no iba a estar ahí para hacerla.

“Él me preguntó si yo había viajado al país en las fechas en que se hizo la hipoteca a la propiedad, yo le dije que no, fue cuando él me dijo que había algo raro y empezó a investigar”, relató la afectada.