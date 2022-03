Tica denunció por estafa a supuesto maratonista danés que aparece en serie de Netflix

Una costarricense fue víctima de un supuesto maratonista danés, Youssef Kather, quien habría estafado a muchas personas alrededor del mundo. Incluso, en Chile, intentó matar a una estadounidense y la enterró viva. Esta historia se conoce ahora por un documental de Netflix.

La víctima costarricense, vecina de Cartago, asegura que, mediante engaños, la despojó de al menos ₡10 millones. Cuando se enteró de eso y de los antecedentes de este sujeto, lo enfrentó y él la amenazó de muerte.

Kather es un supuesto maratonista estafador, cuyas víctimas se cuentan por cientos en Dinamarca, varios países de Europa, Chile y Brasil. Así consta en reportes de prensa de esos países. Dejó su rastro en Costa Rica y, aparentemente, también algunas víctimas.

“Él se presenta como un maratonista que viene aquí al país a entrenarse, a dar inclusive ayuda por lo que él sabe. Hay varias marcas reconocidas que están, supuestamente, detrás de él, son las que brindan el patrocinio para que él logre los objetivos”, contó la mujer entrevistada por Telenoticias, quien prefirió no revelar su identidad.

¿Él se aprovecha de eso para solicitarle a usted dinero, supuestamente, para traer ropa de esas marcas?

Sí, lo que sucede es que él lo que me indica es que, al tener patrocinios, puede conseguir muy buenos precios para que yo pueda venderlo acá y las ganancias sean suficientemente altas; pero, aparte de la ropa y los tenis que él me ofrece por poder traer a muy buenos precios, también me ofrece un negocio con celulares.

¿Cuánto dinero le solicita, finalmente, para hacer ese negocio?

En total, fueron 10 millones.​

La costarricense vivió momentos angustiantes, ya que, cuando intentó recuperar su dinero y enfrentó a Kather, este la amenazó. Ella no cree ser la única afectada en el país, pues dice que él siempre portaba gran cantidad de dinero en efectivo.

Según la Dirección General de Migración y Extranjería, el hombre ingresó a Costa Rica, legalmente, el 30 de enero de 2014 y no hay salida registrada.

Repase la información completa en el video adjunto.