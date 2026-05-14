Tía de policía asesinado: “Él quería mucho a su esposa y su bebé pero ahora no lo vamos a ver más”

El oficial de la Fuerza Pública Gerson Rosales Cascante, de 28 años, falleció la noche de este miércoles luego de un ataque armado ocurrido en Batán de Limón, mientras se encontraba en cumplimiento de sus funciones.



El Ministerio de Seguridad Pública confirmó el fallecimiento del oficial a las 11 p.m., luego de que resultara gravemente herido tras recibir un disparo en la cabeza frente a una licorera de la zona.



Familiares, amigos y compañeros despidieron al oficial recordándolo como una persona solidaria, comprometida con su trabajo y dedicada a su familia.



Nelly Cascante, tía de Rosales, aseguró que desde pequeño se caracterizó por ser una buena persona y un hombre dedicado a servir.

“Desde su niñez él fue una muy buena persona, yo lo conozco y así llegó a adulto a trabajar con sus mismos pensamientos y a valorar lo que uno le enseñó a ellos. Nunca esperamos que esto fuera a pasar. Su mamá, su abuelita y nosotros como sus familiares lo reconocemos a él como un buen héroe y murió para lo que se preparó, pero no sabíamos que iba a morir de esa manera”, expresó Cascante.

Además, recordó el vínculo que mantenía con su familia. “Era un papá muy amoroso, él quería mucho a su esposa y a su bebé que ahora está esperando a su papá, pero no lo vamos a ver más”, agregó la tía.



Uno de sus compañeros también lamentó lo ocurrido y destacó la relación de amistad que mantenían desde hace varios años.

“Fue un excelente compañero, teníamos una amistad de muchos años acá en el barrio, era muy voluntarioso, anuente a ayudar a los compañeros, nunca lo abandonó a uno, era excelente y muy buena persona”, manifestó.

El oficial además señaló la preocupación que existe entre los cuerpos policiales por la creciente violencia en el país.

“Gracias a ese trabajo desgraciadamente hoy el dolor nos une a familiares y compañeros. Esto es complicado porque actualmente el país está demasiado violento y cuando salimos de la casa no sabemos si vamos a regresar, siempre vamos preparados, pero siempre muy limitados y vamos a pelear con la delincuencia que va mejor armada que uno”, indicó.

Otro familiar de Rosales calificó el hecho como un duro golpe para la comunidad y la familia.

“Esto realmente fue un impacto para toda la familia y comunidad, lo queríamos bastante, era una persona que se ganó el corazón de mucha gente, era muy honesto y siempre estaba muy enfocado en su trabajo”, afirmó.

Asimismo, pidió mayor atención a la situación de seguridad que enfrenta el país.

“Esperamos que esto llegue al nuevo gobierno porque deberían enfocarse en la seguridad. Muchos vivimos una vida tranquila y no queremos esto, él estaba tranquilo, no estaba haciendo nada y estas cosas no deberían volver a suceder”, comentó.

Rosales Cascante laboraba para el Ministerio de Seguridad Pública desde octubre de 2017 y fungía como agente conductor. Durante su carrera trabajó en la Dirección Regional de la Fuerza Pública en Limón, así como en las delegaciones de Talamanca y Batán.



De acuerdo con Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la principal hipótesis que manejan las autoridades es que el ataque contra los policías está presuntamente relacionado con decomisos de droga efectuados a una estructura criminal liderada por alias “Tan”, grupo que opera en la zona.

