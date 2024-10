Testigo que recogió a Casasola en cañal: “Hugo no traía nervios de nada”

Jose María Orozco Granados fue el tercer testigo que declaró este jueves, durante el juicio que se desarrolla en los Tribunales de Cartago por la desaparición de Keibril García Amador, en Cervantes de Cartago.

Su testimonio fue breve, duró unos 34 minutos en total, pero este taxista informal describió con gran detalle dónde y como encontró a Hugo Casasola, acusado en el caso, la tarde en que la bebé fue reportada como desaparecida.

Orozco aseguró que conocía al imputado y su familia desde hace mucho tiempo, incluso, lo mencionó como un “amigo” cuando la jueza Magaly Hernández le preguntó cómo describiría la relación con él, pero al preguntar si tenía algún interés en los resultados del proceso dijo: “No me interesa nada”.

El testigo relató que ese día él iba camino a Turrialba a visitar a dos de sus hijos. Antes de partir, pasó a un comercio a comprarle golosinas a los niños. Ahí le contaron sobre la desaparición de Keibril, pero no le prestó atención.



Salió de lugar y empezó su viaje. En el camino, cerca de una zona conocida como Naranjo, en Juan Viñas (Cartago), vio a Casasola sentado en una piedra.

"Hugo me dijo: 'Pare, pare, pare' y yo paré. Él me dijo: 'Me echó Dios el ángel de la guardia'. Le pregunté qué pasaba y me dijo: 'No ve que fui a hacer un lance ahí arriba y se me fue el carro en esa zanja'", dijo el testigo.