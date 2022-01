Testigo en juicio de Marcel Hernández: la víctima "lloraba mucho, no quería vivir"

La mamá de la joven que denunció a Marcel Hernández por supuesta violación, cuando todavía era menor de edad, brindó detalles del caso que se juzga desde este jueves en los Tribunales de Cartago.

La testigo, quien solicitó en la audiencia resguardar su identidad, afirmó que la víctima le contó lo sucedido casi mes y medio después, pues los hechos se remontarían a agosto de 2018.



Esta persona no precisó el tiempo en el que su hija y el futbolista intercambiaron mensajes. Mencionó que, luego de los presuntos hechos, la ofendida cambió su comportamiento, pues se mostraba "temerosa".

​"Siempre quería que yo la fuera a dejar si ella iba a algún lado, para caminar en la calle siempre estaba como nerviosa", indicó.

"Ella entró en depresión. No se quería levantar, lloraba mucho, no quería ir al colegio, no quería vivir. Se sentía mal por lo que había pasado", agregó su mamá.



Además, expresó que, aparentemente, fue Hernández quien contactó a la menor por Instagram.



"Mi hija me llama, me comunica que necesita hablar conmigo, me dice que conoció a una persona por redes, que le envió un like a la foto de ella y que ella igual le dio like a la de él. Empezaron a darse likes a las fotos, él (Marcel) llama por teléfono, siguen comunicándose por mensajes, le dice que se siente solo, que está recién llegado al país y la invita a desayunar para que vaya al departamento de él", expresó la testigo, quien solicitó que no se le tomaran fotografías ni se le grabara la voz.

​"Cuando llegó ahí, él la invitó a pasar, la llevó al cuarto y abusó de ella. Mi hija nunca esperó que la violara", añadió.

Versión del jugador



Antes de esta intervención, el delantero únicamente respondió las consultas de su abogada, Alejandra Araya. En el interrogatorio de la parte defensora, Hernández rechazó todos los cargos por los que se le acusa.

El ariete del Cartaginés respondió "jamás" cuando le preguntaron si había agredido sexualmente a la joven.



​"Es seguidora mía, interactúa en mis redes y le da like, se mete, sí ha dado algún like", dijo el atacante cuando le consultaron si la joven aún era seguidora suya de Instagram.

El juicio continúa durante la tarde de este jueves y este viernes en los Tribunales de Cartago.