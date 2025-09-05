Testigo de mortal enfrentamiento en Moravia: “Fue una ráfaga de balazos muy fuerte”

Vecinos de Moravia reportaron haber escuchado múltiples disparos y gritos durante un enfrentamiento entre oficiales de la Fuerza Pública y un presunto asaltante, abatido la mañana de este viernes en vía pública.

Los hechos se dieron a eso de las 9:30 a. m., cuando estudiantes del Liceo Experimental Bilingüe de La Trinidad, en el cantón josefino, en apariencia fueron interceptados por un hombre con un arma de fuego.

El incidente fue reportado a la Policía por un taxista que observó la situación, por lo que de inmediato se montó un operativo. A través de este despliegue, los agentes lograron dar con el presunto ladrón (ver video adjunto de Telenoticias).

De acuerdo con el director de la Fuerza Pública, Marlon Cubillo, ante la llegada de los uniformados, el sospechoso sacó un arma con una actitud violenta, lo que llevó a uno de los oficiales a abrir fuego en legítima defensa.

El sujeto de 30 años de edad —del que se desconoce la identidad— murió en el sitio, confirmó el vocero de la Cruz Roja Costarricense (CRC), Jeremy Poveda.

Los hechos tuvieron lugar en una zona en la que recientemente han ocurrido múltiples asaltos y robos, según narró una vecina a Telenoticias, bajo condición de anonimato.

De hecho, Cubillo indicó a este medio que el individuo tenía antecedentes por asaltos en modalidades similares.

"Hay muchos asaltos. Los indigentes están, lamentablemente, muy bravos. Si usted no es de la zona lo asaltan, lo atacan. Incluso con gente de la zona los han intentado asaltar o atacar. Semanas atrás, creemos que apuñalaron a un indigente acá en la esquina. A la parte de Dulce Nombre no se puede bajar de noche porque a uno lo asaltan. El barrio se ha vuelto muy feo", indicó la mujer.



Ella además fue testigo del evento ocurrido este viernes: "Se escuchó una ráfaga de balazos muy fuerte, se escucharon gritos, y en eso se empezó a escuchar".

Hasta la mañana de este viernes, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) registraba 590 homicidios en lo que va del año. De estos, solo 12 fueron incluidos en la categoría “repeliendo actividad criminal”.

La Policía Judicial además contabiliza 5.407 asaltos ocurridos a nivel nacional, de los cuales, el 74,27% tuvieron lugar en San José.