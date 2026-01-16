Testigo de choque múltiple en la General Cañas: “Eran como fichas de dominó volando”

Un accidente múltiple registrado la noche de este jueves en la autopista General Cañas fue descrito por una testigo como una escena de gran impacto, en la que varios vehículos colisionaron de manera consecutiva.



Según el reporte de las autoridades de emergencia, el hecho ocurrió en el sentido San José–Alajuela, específicamente en el sector de Ulloa de Heredia, sobre la Ruta 1, en las inmediaciones del Castella. En el accidente se vieron involucrados seis vehículos: dos furgones, un microbús y dos automóviles livianos.



La periodista y empresaria Patricia Jiménez, quien presenció el violento accidente, conversó con Teletica.com e indicó que se encontraba a un vehículo de distancia de todo lo que sucedió.

"Fue un susto increíble, yo estaba a un carro de diferencia del choque, lo vi en cámara lenta, eran como fichas de dominó volando, los carros entre los dos tráileres, veía cómo los carros volaban, se despedazaban y dichosamente no hubo muertos", dijo Jiménez.

Jiménez señaló que, pese a la magnitud del accidente, no se reportaron personas fallecidas. De acuerdo con su testimonio, únicamente se presentaron personas heridas, quienes lograron salir rápidamente de los vehículos, algunas con ayuda de otras personas que se encontraban en el sitio.

"No sé cómo no hubo muertos, solo heridos y la gente que estaba herida salió rápido de los carros, a algunos hubo que ayudarles, pero la gente solo estaba un poquito herida y golpeada, ni siquiera hubo heridos de gravedad.

"Realmente cómo no hubo muertos es algo que no entendí, pero le doy gracias a Dios, primero porque no estuve involucrada y segundo porque no hay vidas que lamentar hoy", agregó Jiménez.

Las autoridades de Bomberos y Cruz Roja atendieron la emergencia y realizaron las labores necesarias en la zona, mientras se mantenía la afectación vial producto del accidente.



Tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas a diferentes centros médicos producto de los golpes sufridos.