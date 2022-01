Testigo aseguró que seguía órdenes de alcalde de Corredores en construcción de puente

El principal testigo de la Fiscalía aseguró en un audio de WhatsApp que seguía órdenes del alcalde de Corredores, Carlos Viales, y del ingeniero municipal en torno a la construcción de un puente dentro de una finca propiedad de un sospechoso de narcotráfico.

La investigación contra el alcalde, quien está suspendido de su cargo, como medida cautelar, incluye los audios en donde se le menciona en conversaciones entre un testigo de la Fiscalía y dos de los imputados.

Se trata del ingeniero municipal, Roberth Fernández y otro imputado conocido con el alias de “El Profe”. Otros cinco funcionarios de la Municipalidad de Corredores son investigados por los mismos hechos.

En varios audios se menciona sobre la posible participación de Viales en la construcción de un puente dentro de la finca de un sospechoso de narcotráfico.

“Yo te voy a decir algo don Miguel, don Carlos tiene que andarse con mucho cuidado porque él está embarrado en este asunto también, si él es una persona coherente y sensata. Bueno, no sé hasta dónde sensato, porque si se metió en esto no tenía mucha sensatez cuando lo hizo. Pero si él tiene un poquito de sentido común, él sabe que no le conviene ponerse en varas, porque él está metido también hasta la coronilla con esto y se le puede complicar la cosita si se pone a jugar de vivo también", indica uno de los audios.

En otro de esos audios, uno de los encargados de la construcción del puente, señala que dicha construcción ya fue chorreada, agrega que hay algunos problemas.



"Don Carlos buenas noches, disculpe la hora, mañana si Dios lo permite chorreamos el puente como se lo dije hace días, todo ha salido muy bien, don Carlos necesito que no nos majemos la manguera, ya eso de que dime y te diré, ya me tiene a mi cansado, Gerald para mí es una piedra en el zapato, necesito que lo alineemos y no tener problemas en mi trabajo, simplemente denme ustedes proyectos, denme trabajos que a mí más bien me gusta trabajar bajo presión y trabajemos bien. Lo que ustedes estén o no haciendo en el puente no es algo que yo tenga que saber, simplemente obedezco órdenes suyas".

Actualmente, el alcalde de Corredores está suspendido por ocho meses y sigue recibiendo salario, pues el Concejo Municipal de Corredores todavía no toma una decisión sobre este tema, como lo solicitó una jueza penal de Hacienda.

