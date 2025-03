Testigo 7: Hija de estadounidense asesinado dice que justicia tica “la decepcionó 100%”

La hija de un estadounidense asesinado durante un asalto a su casa, en Pavones de Golfito, en la Zona Sur del país, en mayo de 2024, recibió un correo electrónico de la Fiscalía en el que le indicaban que cerraban el caso.

Melissa Norwood asegura que la situación le ha generado gran sufrimiento, al no encontrar justicia por el crimen de su padre, Donald Peter Hayes, de 77 años, a quien describe como un aventurero que amaba Costa Rica.

El programa Testigo 7 conversó con ella virtualmente, ya que radica en California, Estados Unidos (ver nota completa en el video adjunto).

“Me dijeron en noviembre que tenían evidencia y que habría posibles arrestos. Y luego, el mensaje que recibí realmente fue solo eso, que la oficina del fiscal estaba determinando si tenían pruebas suficientes y eso fue todo. Finalmente, en enero, me puse en contacto para obtener una actualización. Y entonces, en mi WhatsApp, recibí un mensaje de alguien de la Fiscalía diciéndome que el caso había sido archivado, lo cual aparentemente significa cerrado, que no están haciendo nada con él”, relató Norwood.

Un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señala al menos a tres sospechosos identificados del asesinato del estadounidense: al parecer, se trata de dos hombres y una mujer reconocidos policialmente y que, además, conocían a la víctima.

Sin embargo, para el Ministerio Público las pruebas no eran suficientes y el caso se archivó hasta que existan nuevos indicios.

— ¿Cuál es su sentimiento al saber que, tal vez, el caso quede impune?

Me da asco, para ser honesta. Siento que he perdido a mucha gente en mi vida, pero que le quiten la vida a mi papá por otro ser humano, otra persona, es simplemente, lo siento (se seca las lágrimas). Es muy difícil para mí procesarlo.

Una cosa es perder a alguien por un accidente o por enfermedad, pero perder a alguien porque otra persona lo mató, le robó la vida, es muy difícil. Para mí, la idea de que eso quede impune es realmente insoportable. Y luego me preocupa también la comunidad local. ¿Está esta persona todavía por ahí? ¿Están otras personas en riesgo? Honestamente, ¿es segura la comunidad?, ¿dónde está esta persona? ¿Lo va a hacer de nuevo? Así es como me siento al respecto.

— ¿La justicia costarricense la decepcionó?

Un cien por ciento, sí. Por supuesto. Simplemente, siento que, en este caso, creo que había evidencia. Y no sé, como dije, solo hablo con base en lo que he entendido y lo que creo. No lo sé, pero creo que seguramente alguien tuvo que saber o ver algo.

Según Norwood, con el cambio de administración en Estados Unidos y la designación de un nuevo embajador en Costa Rica, se pondrá en comunicación con la sede diplomática para buscar apoyo e intentar revivir el caso.