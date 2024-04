Territorio de Zaguates se hace cargo de todos los animales rescatados por Nancy Chacón

“Nancy colaboraba rescatando animales, yo la verdad no la conocía hasta que una amiga de ella me contactó diciéndome que su familia no puede hacerse cargo de los perros, gallos y chanchos, y necesitaban que yo los rescatara, así que fui a recogerlos el pasado martes y me los traje”, dijo Álvaro Saumet, dueño de Territorio de Zaguates.