"Tenía una AK-47 al alcance de la mano": así fue la detención de "Guato" en Limón

La captura de un hombre de apellido Ruiz, conocido con el alias de "Guato", requirió una compleja operación en una zona montañosa de difícil acceso en Valle de la Estrella, Limón.



Así lo reveló este jueves el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, quien calificó el operativo como una intervención de "muy alto riesgo" debido al perfil "tremendamente violento" del sospechoso y al armamento que tenía en su poder.



Ruiz permanecía en fuga desde octubre de 2024 y figura como uno de los principales objetivos de las autoridades por su presunto liderazgo de una estructura criminal vinculada a Alejandro Arias Monge, alias "Diablo".



Según Soto, la detención fue posible gracias a un trabajo conjunto de las unidades especiales, el Grupo Táctico y la Unidad de Vigilancia y Seguimiento del OIJ, que durante varios días realizaron labores de acecho, observación y desplazamiento en terrenos de difícil acceso.

"Estaba dentro de una zona montañosa de muy difícil acceso, por lo que se hizo una operación de acecho donde se invirtieron muchas horas de vigilancia, muchas horas de movilización y, además, que la incursión táctica era de alto riesgo; tan es así que se le decomisa una AK-47 que tenía al alcance de la mano, así como dos pistolas", detalló el jerarca policial.

Durante la intervención, los agentes decomisaron, además de la AK-47, dos pistolas y varias libras de marihuana.

"Dichosamente, no ocurrió nada; pero sabíamos que podría haber algún tipo de enfrentamiento. Todo salió positivo", agregó Soto.

Las autoridades consideran a "Guato" como un cabecilla criminal de relevancia en la provincia de Limón. De acuerdo con las investigaciones, controlaba actividades relacionadas con el tráfico local de drogas en Valle de la Estrella, Penshurt y comunidades cercanas.



Además, las pesquisas lo vinculan con una organización criminal investigada por al menos 11 homicidios. Aunque a Ruiz se le atribuye directamente uno de esos asesinatos, las autoridades sostienen que su estructura tendría relación con el resto de los casos.



Soto indicó que el sospechoso inició su trayectoria delictiva con delitos contra la vida y que actualmente cuenta con una sentencia de 14 años de prisión por homicidio.



La Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales también lo investiga por presunta participación en delitos como narcotráfico, legitimación de capitales, homicidio calificado, portación ilícita de armas permitidas y prohibidas, receptación, privación de libertad y robo agravado.